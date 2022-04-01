Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Переживания за красно-белых есть, потому что команда не в лучшем состоянии. Я буду рад и ничьей. Да, у «Локомотива» тоже есть есть проблемы. Но железнодорожники буду мотивированы. Против «Спартака» всегда играют замотивированные команды. У красно-белых же мотивация не всегда присутствует. Да и Ваноли пока не знает наши внутренние взаимоотношения с московскими командами. Не разделяю опасение некоторых болельщиков, что будут проблемы с судейством. Карасев — квалифицированный арбитр», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.