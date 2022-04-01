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Пресняков — о предстоящем матче «Локомотив» — «Спартак»: «Я буду рад и ничьей»

Пресняков-старший заявил, что будет рад ничьей в матче «Локомотив» — «Спартак»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом».

«Переживания за красно-белых есть, потому что команда не в лучшем состоянии. Я буду рад и ничьей. Да, у «Локомотива» тоже есть есть проблемы. Но железнодорожники буду мотивированы. Против «Спартака» всегда играют замотивированные команды. У красно-белых же мотивация не всегда присутствует. Да и Ваноли пока не знает наши внутренние взаимоотношения с московскими командами. Не разделяю опасение некоторых болельщиков, что будут проблемы с судейством. Карасев — квалифицированный арбитр», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч состоится 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

 6
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Спартак

 12 1 3
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