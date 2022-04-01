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«Назад к нам он не вернется». Билялетдинов — о расторжении контракта Кварацхелии с «Рубином»

Билялетдинов заявил, что Кварацхелия не вернется в «Рубин»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта с полузащитником клуба Хвичей Кварацхелией.

«Думал, что он доиграет до конца сезона, а потом уйдет. Он не валял дурака, не было претензий к его игре. Обычно, когда игрок уходит, самоотдача у него снижается, у Кварацхелии такого не было. Он тянул команду. Но бывают спады физические и психологические. Его сватали в топовые чемпионаты. Он весь чемпионат сидел в ожидании. Думаю, это психологически повлияло на него. Это отразилось на его результатах. Но получилось, как получилось. Думаю, назад к нам он не вернется», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов считает, что батумское «Динамо» не лучший вариант для Кварацхелии.

«Побудет сейчас в тихой гавани. Прибывание в таких командах затягивает, а уровень падает. Если вовремя не уйти, то он мало будет кому интересен. Его могут сейчас куда-то предложить, но уже не за такие деньги», — добавил Билялетдинов «СЭ».

Ранее, 31 марта, спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года.

В сезоне-2021/22 21-летний грузинский полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ринат Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
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