Представители Санчеса продолжают работу по переходу защитника в «Спартак», несмотря на возможный запрет АПЛ

В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, ответили на вопрос «СЭ» о возможном срыве перехода колумбийца в «Спартак» из-за желания АПЛ препятствовать трансферу игрока в Россию.

Сообщается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

«Мы работаем (над трансфером. — Прим. «СЭ»), но не можем дать больше информации. Надеемся на понимание», — рассказали «СЭ» в агентстве.

Ранее издание The Guardian сообщило, что АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.