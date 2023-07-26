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Сегодня, 08:15

Санчес не перейдет в «Спартак», АПЛ будет препятствовать трансферу

Виталий Косик
Корреспондент
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Давинсон Санчес.
Фото AFP

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес откажется от предложения «Спартака», сообщает The Guardian.

По информации издания, АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

Сообщается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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