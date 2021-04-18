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Представитель Николича опроверг возможный уход тренера из «Локомотива»

16:57
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представитель главного тренера «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович опроверг информацию о том, что тренер выставил ультиматум руководству команды и готов покинуть клуб.

«Это неправда. Марко никому ничего не объявлял, — сказал Йоксимович в беседе с корреспондентом «СЭ». — Игроки уходят и приходят — клуб остается. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении — тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касется Марко сейчас, но и любого тренера».

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. После 26 туров москвичи занимают второе место в Тинькофф РПЛ, набрав 49 очков.

(Максим Алланазаров)

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