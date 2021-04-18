Уремович рассказал о желании попасть в еврокубки с «Рубином»

Капитан «Рубина», защитник Филип Уремович прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ и поделился еврокубковыми амбициями.

««Урал» — хороший соперник. В первом тайме у нас было преимущество и больше моментов. В конце тайма мы забили. С самого начала второго тайма «Урал» стал прессинговать. Конечно, во втором тайме соперник были лучше нас. Хорошо, что в концовке мы выдержали натиск и взяли три важных очка. В концовке чемпионата они будут очень важны. каждый игрок команды смотрит в таблицу.



Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас 46 очков, осталось четыре игры. В каждом туре будет серьезная борьба. Очень важно, что у нас две подряд игры дома, в том числе с «Динамо», которое тоже имеет 46 очков. Это будет важная игра и каждому нужно сыграть на максимуме. У нас в этом сезоне большие шансы, и мы не должны допускать ошибок. Если мы попадем в еврокубки, будем очень стараться показать отличный футбол», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Уремовича.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 26 матчей. Казанцы могут опуститься на пятую строчку в случае, если ЦСКА не проиграет «Сочи».