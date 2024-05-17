Первый вице-спикер Госдумы Жуков отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Первый вице-спикер Государственной Думы России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером «Спартака».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он будет работать с командой с сезона-2024/25.

«Честно сказать, я хотел, чтобы «Спартак» тренировал спартаковский тренер... Мне трудно сказать, почему не выбрали российского специалиста, я бы выбрал. Жалко, конечно, что не поставили бывшего спартаковца. Но у руководства клуба свои приоритеты.

Я его помню как игрока, он был хорошим футболистом. Но как о тренере ничего сказать не могу. Посмотрим на него, не знаю, что ожидать от Станковича. Надо посмотреть на него, как он будет работать с командой», – цитирует Жукова Metaratings.

До конца текущего сезона серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.