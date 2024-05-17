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Тошич: «Не сомневаюсь, что в «Спартаке» Станкович будет работать успешно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Мы с Деяном играли вместе в сборной Сербии, я помню, что он очень большой профессионал, человек с характером, который очень хорошо знает футбол. Был игроком самого высокого уровня, сейчас как тренер показывал хорошие результаты, с «Црвеной Звездой» выиграл чемпионат, с «Ференцварошем» выиграл чемпионат, поработал в чемпионате Италии — только все плюсы. Не сомневаюсь, что в «Спартаке» он будет работать успешно.

Когда я играл в сборной Сербии, то он всегда был лидером и капитаном национальной команды. Был человеком, который отвечал за всю команду, всегда играл только на победу, очень большой профессионал с сильным характером, ничего, кроме победы, не интересует. Как тренера я лично не успел его застать, потому что, когда я играл в «Партизане», его назначили тренером «Црвены Звезды», но я тогда покинул «Партизан», мы не успели друг против друга поиграть. Но я следил, видел, что за ним только успехи», — цитирует ТАСС Тошича.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://tass.ru/sport/20823535
Зоран Тошич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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 - : -
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