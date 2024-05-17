Тошич: «Не сомневаюсь, что в «Спартаке» Станкович будет работать успешно»

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Мы с Деяном играли вместе в сборной Сербии, я помню, что он очень большой профессионал, человек с характером, который очень хорошо знает футбол. Был игроком самого высокого уровня, сейчас как тренер показывал хорошие результаты, с «Црвеной Звездой» выиграл чемпионат, с «Ференцварошем» выиграл чемпионат, поработал в чемпионате Италии — только все плюсы. Не сомневаюсь, что в «Спартаке» он будет работать успешно.

Когда я играл в сборной Сербии, то он всегда был лидером и капитаном национальной команды. Был человеком, который отвечал за всю команду, всегда играл только на победу, очень большой профессионал с сильным характером, ничего, кроме победы, не интересует. Как тренера я лично не успел его застать, потому что, когда я играл в «Партизане», его назначили тренером «Црвены Звезды», но я тогда покинул «Партизан», мы не успели друг против друга поиграть. Но я следил, видел, что за ним только успехи», — цитирует ТАСС Тошича.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.