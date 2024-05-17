Ташуев: «Думаю, что Станкович должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Великим «Спартак» стать не сможет. Потому что, как измерить эту великость? Поэтому не знаю. То, что Станкович в футбол играл на высоком уровне, и тренер он классный, это да. Я с ним немного знаком был, мы жили в одном отеле с ним. Здоровались с ним, он коммуникабельный человек. Опытный специалист, достаточно много поигравший на высоком уровне. По утрам с ним общались, перекидывались парой слов на английском языке. Все-таки большой футболист и большой тренер — это разное. Я думаю, что он должен поставить ту игру, которая нравится болельщикам», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Ташуева.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.