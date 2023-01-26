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Президент «Маритиму»: «Мы пришли к соглашению по трансферу Андраде в «Химки»

Мария Гусева
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Президент «Маритиму» Руи Фонтес рассказал, что клуб согласовал переход защитника Лео Андраде в «Химки».

«Мы пришли к соглашению по трансферу Лео Андраде в «Химки», — цитирует Sport24 Фонтеса.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Андраде в 600 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Маритиму
ФК Химки
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13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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