Президент «Маритиму»: «Мы пришли к соглашению по трансферу Андраде в «Химки»
Президент «Маритиму» Руи Фонтес рассказал, что клуб согласовал переход защитника Лео Андраде в «Химки».
«Мы пришли к соглашению по трансферу Лео Андраде в «Химки», — цитирует Sport24 Фонтеса.
В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Андраде в 600 тысяч евро.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.
Источник: Sport24
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