Президент «Маритиму»: «Мы пришли к соглашению по трансферу Андраде в «Химки»

Президент «Маритиму» Руи Фонтес рассказал, что клуб согласовал переход защитника Лео Андраде в «Химки».

«Мы пришли к соглашению по трансферу Лео Андраде в «Химки», — цитирует Sport24 Фонтеса.

В текущем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портала Transfermarkt оценивает стоимость Андраде в 600 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 17 игр.