Латышонок: «Сейчас не думаю о переходе в топ-клуб»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал, что не думает о переходе в российский топ-клуб.

«Переход в топ-клуб? Сейчас не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову». Главная задача — выиграть у «Ростова» и «Локомотива». Это сейчас самое важное», — цитирует «РБ Спорт Латышонок.

В этом сезоне 25-летний Латышонок сыграл 31 матч, пропустил 37 мячей и 8 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.