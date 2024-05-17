Кавазашвили: «Полностью доверяю руководству «Спартака» и уверен, что они сделали правильный выбор»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Все мы знаем, каким футболистом был Станкович. Здесь даже комментировать нечего, это игрок мирового уровня. Доволен ли я его приходом в клуб? Могу сказать лишь, что я полностью доверяю руководству «Спартака» и уверен, что они сделали правильный выбор», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.