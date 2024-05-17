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Сегодня, 01:19

Бушманов: «Будет интересно посмотреть на работу Станковича в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака.

«Посмотрим по тому, как он будет работать. Безусловно большой игрок с большим опытом и как тренер определённый опыт умеет. Будет интересно посмотреть на его работу. Я надеюсь, что его опыт игрока и тренерский поможет «Спартаку» что-то выиграть», — цитирует Vprognoze.ru Бушманова.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11734085-bushmanov-ocenil-naznachenie-stankovicha-na-post-glavnogo-trenera-spartaka.html
Евгений Бушманов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
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 - : -
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