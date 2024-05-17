Батак: «Сейчас Станкович точно справится с давлением «Спартака»

Бывший игрок московского «Динамо» и сборной Сербии Радослав Батак прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У него есть большой опыт в качестве игрока, потом он работал с очень хорошими тренерами. С Моуринью он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. В Сербии и Венгрии Деян себя хорошо показал как специалист. Это хороший выбор для «Спартака». Как футболист и тренер он работал под большим давлением. Сейчас он точно справится с давлением «Спартака». Летом проведет сборы с командой, посмотрит игроков, какие позиции надо усилить, и хорошо справится с работой», — цитирует Metaratings.ru Батака.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.