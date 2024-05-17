Гладилин – о Станковиче: «Не сомневаюсь, что он проявит себя уже в следующем сезоне»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал назначение Деяна Станковича новым главным тренером «Спартака».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он будет работать с командой с сезона-2024/25.

«Он был и футболистом хорошим, так и тренером. Он знает наш футбол, и я считаю, что это хорошее решение руководства «Спартака», он не плохой специалист.

Я даже не сомневаюсь, что он проявит себя уже в следующем сезоне. Станокович разбирается в футболе, знает тему, подбор футболистов в «Спартаке» хороший. Все задачи, которые ему поставят, он в силах решить. Я доволен его назначением», – цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

До конца текущего сезона серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.