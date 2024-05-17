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Сегодня, 05:33

Вьештица: «Станковича берут в «Спартак» не из-за имени»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера "Спартака".

«Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира. Свой тренерский путь он начал в Италии: ассистентом в «Интере» и в Сампдории». Вы знаете, Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу», – цитирует Metaratings.ru Вьештицу.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://metaratings.ru/news/veshtica-stankovich-khoroshii-vybor-dlya-spartaka-on-rabotal-s-luchshimi-trenerami-mira-363702/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Милан Вьештица
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
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Ростов – Балтика
 - : -
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Ахмат – Зенит
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