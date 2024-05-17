Назовешь всех главных тренеров «Спартака» в российской истории? Тест

Деян Станкович возглавил «Спартак». Это уже двадцатый тренер красно-белых в российской истории клуба.



Сможешь вспомнить всех предыдущих наставников команды? У тебя будет 5 минут — просто вписывай фамилии.