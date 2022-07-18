Ахметов о переходе в «Краснодар»: «Счастлив, что я здесь»

Полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал переход в «Краснодар».

7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.

«Очень спешу, не могу говорить. Что думаю о переходе в «Краснодар»? Счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно», — цитирует «РБ Спорт» Ахметова.

Предыдущим клубом Ахметова был ЦСКА, за который он играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за армейцев.

В матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет против «Спартака» 23 июля.