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Ахметов о переходе в «Краснодар»: «Счастлив, что я здесь»

Ахметов заявил, что счастлив в «Краснодаре»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал переход в «Краснодар».

7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.

«Очень спешу, не могу говорить. Что думаю о переходе в «Краснодар»? Счастлив, что я здесь. Обыграем ли «Спартак»? Конечно», — цитирует «РБ Спорт» Ахметова.

Предыдущим клубом Ахметова был ЦСКА, за который он играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за армейцев.

В матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» дома сыграет против «Спартака» 23 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-zat-ahmetov-schastliv-by-t-v-krasnodare/
Ильзат Ахметов
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Торпедо
 - : -
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