Урунов не готов идти на снижение зарплаты при переходе в аренду из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не готов идти на снижение зарплаты, которую получает по контракту с московским клубом при переходе в аренду в другой клуб, информирует Metaratings.ru. Ранее сообщалось, что узбекистанский футболист может перейти в корейском «Чонбук Моторс».

По информации источника, «Спартак» не планирует платить Урунову полную зарплату в случае его аренды в другую команду. Поэтому руководство московского клуба больше заинтересовано в продаже футболиста, а не в аренде.

21-летний Урунов провел сезон-2021/22 в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.