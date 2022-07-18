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Урунов не готов идти на снижение зарплаты при переходе в аренду из «Спартака»

Алексей Еремин
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Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не готов идти на снижение зарплаты, которую получает по контракту с московским клубом при переходе в аренду в другой клуб, информирует Metaratings.ru. Ранее сообщалось, что узбекистанский футболист может перейти в корейском «Чонбук Моторс».

По информации источника, «Спартак» не планирует платить Урунову полную зарплату в случае его аренды в другую команду. Поэтому руководство московского клуба больше заинтересовано в продаже футболиста, а не в аренде.

21-летний Урунов провел сезон-2021/22 в «Уфе» на правах аренды. Его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/urunov-ne-khochet-idti-na-ponizhenie-zarplaty-v-sluchae-arendy-iz-spartaka-1314424/
Остон Урунов
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