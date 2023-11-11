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Сегодня, 18:21

Осинькин: «С такой таблицей лучше было бы подводить итоги чемпионата, а не первого круга»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Уралом» (3:1) в 15-м туре чемпионата России оценил выступление команды в первом круге РПЛ.

«Лучше было бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата, но сегодня мы подводим итоги первого круга, — приводит Metaratings.ru слова Осинькина. — Я поблагодарил ребят. Мы не команда, которая обязательно должна быть лидером чемпионата, поэтому нас немного бросало. Мы играли хорошие матчи, игры, которые лучше забыть. 15 матчей, 25 очков, третье место — сейчас очень сложный сезон, вообще нет аутсайдеров, каждый может обыграть каждого. Отсюда каждому очку надо радоваться вдвойне. Мы провели хороший первый круг».

Самарцы располагаются на третьем месте, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. Опередить «Крылья» может «Динамо» в случае победы над «Оренбургом».

Источник: metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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