Осинькин: «С такой таблицей лучше было бы подводить итоги чемпионата, а не первого круга»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после победы над «Уралом» (3:1) в 15-м туре чемпионата России оценил выступление команды в первом круге РПЛ.

«Лучше было бы с такой таблицей подводить итоги чемпионата, но сегодня мы подводим итоги первого круга, — приводит Metaratings.ru слова Осинькина. — Я поблагодарил ребят. Мы не команда, которая обязательно должна быть лидером чемпионата, поэтому нас немного бросало. Мы играли хорошие матчи, игры, которые лучше забыть. 15 матчей, 25 очков, третье место — сейчас очень сложный сезон, вообще нет аутсайдеров, каждый может обыграть каждого. Отсюда каждому очку надо радоваться вдвойне. Мы провели хороший первый круг».

Самарцы располагаются на третьем месте, опережая ЦСКА по дополнительным показателям. Опередить «Крылья» может «Динамо» в случае победы над «Оренбургом».