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Сегодня, 18:23

«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» — «Ахмат».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 66-й минуте открыл форвард грозненцев Мохамед Конате, реализовавший пенальти.

На 79-й минуте за «Локомотив» отличился Максим Глушенков, а через две минуты победу хозяевам принес Тимур Сулейманов.

На 90-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Наир Тикнизян.

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0).

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября. «Ахмат» на день позже в гостях встретится с «Оренбургом».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
8
27
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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