Обляков пообещал станцевать лезгинку в честь Дзагоева, когда забьет следующий гол

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Уралом» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ пообещал станцевать лезгинку в честь экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева, когда забьет следующий гол.

— Надеюсь, Алан улыбнется после моего празднования. Он уже отписал мне сообщение. В следующий раз станцую лезгинку в его честь! Он отличный игрок и к нему можно обратиться по любому поводу. Спасибо ему за все.

В матче первого тура против «Урала» (2:0) Обляков отметил забитый гол интересным способом: он упал на газон и сделал вид, что получил травму.

Это был шутливый намек на бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который летом покинул клуб.