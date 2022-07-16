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Сегодня, 17:37

Владимир Федотов: «По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что защитник «Интернасионала» Мойзес Барбоза может продолжить карьеру в московском клубе.

«По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно. Пока не могу ничего комментировать», — заявил тренера.

Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.

Напомним, ЦСКА уже интересовался Мойзесом в 2017 году, когда футболист выступал за «Коринтианс».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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27 тур
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
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