Владимир Федотов: «По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что защитник «Интернасионала» Мойзес Барбоза может продолжить карьеру в московском клубе.
«По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно. Пока не могу ничего комментировать», — заявил тренера.
Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.
Напомним, ЦСКА уже интересовался Мойзесом в 2017 году, когда футболист выступал за «Коринтианс».
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|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1
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