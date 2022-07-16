Владимир Федотов: «По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о том, что защитник «Интернасионала» Мойзес Барбоза может продолжить карьеру в московском клубе.

«По Мойзесу, думаю, скоро все станет известно. Пока не могу ничего комментировать», — заявил тренера.

Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,6 миллиона евро.

Напомним, ЦСКА уже интересовался Мойзесом в 2017 году, когда футболист выступал за «Коринтианс».