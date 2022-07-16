Обляков поделился ощущениями от получения футболки от Алана Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об ощущениях от получения футболки с номером 10 от Алана Дзагоева.

«Да обычные ощущения, я же не вижу, что у меня на спине. Полностью осознаю, что носить «десятку», тем более в ПФК ЦСКА — большая честь. Мне всегда нравился этот номер, под ним мечтают играть многие футболисты. Но я совершенно не зацикливаюсь на нем, самое главное — показывать достойную игру», — цитирует Облякова пресс-служба ЦСКА.