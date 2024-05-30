Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки

История российской гимнастки.

Маргарита Мамун

Дата рождения: 1 ноября 1995 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 170 см

Вид спорта: художественная гимнастика

Детство и юность Маргариты Мамун

Будущая олимпийская чемпионка родилась в интернациональной семье: ее мать Анна — русская, а отец, Абдулла Аль Мамун, был родом из Бангладеш. Родители Маргариты познакомились в Астрахани.

«Когда папа был студентом, его отправили учиться в Россию. Изучая строительство и инженерное дело, они познакомились с мамой. А потом вместе переехали в Москву», — рассказала Мамун «СЭ».

Мама Маргариты в детстве некоторое время занималась гимнастикой. Впоследствии и у ее дочки появилось желание стать гимнасткой, и Мамун попросила родителей отдать ее в секцию.

«Мне нравится гимнастика. Я ведь сама выбрала этот вид спорта — попросила маму отвести меня в зал. И потом ни разу не колебалась, когда встал выбор между гимнастикой и учебой в школе и пришлось перейти на домашнее обучение. В тренировках мне нравилось абсолютно все: работать под музыку, работать с предметами», — вспоминала Мамун в интервью «СЭ».

В возрасте семи лет Маргарита начала ходить в секцию гимнастики к тренеру Татьяне Душкиной. Мамун осознанно стала готовиться к карьере гимнастки с 11 лет. Личным тренером спортсменки вскоре стала Амина Зарипова, в сборной ее наставником была Ирина Винер.

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Спортивная карьера Маргариты Мамун

С 2005 года гимнастка фактически начала свою карьеру. Во время одного из юниорских турниров Мамун выступала за Бангладеш, так как имеет гражданство этой страны. Однако в дальнейшем Маргарита представляла на соревнованиях исключительно Россию. Первые успехи спортсменка начала делать в 2011 году.

Тогда она стала чемпионкой России в многоборье, а также в упражнениях с булавами, мячом и обручем. Постепенно Мамун стали привлекать к тренировкам со сборной в Новогорске. Это далось Маргарите нелегко, так как ей приходилось разлучаться с родителями.

«Самым сложным для меня оказалось расстаться с родителями. Я всегда была очень домашней девочкой, с трудом заводила новые знакомства. Поэтому и в Новогорске какое-то время держалась в стороне от всех. Гимнастика — это ведь еще и сугубо женский коллектив. У всех разные характеры, много эмоций. Постоянно приходится кого-то мирить, кого-то успокаивать. Мне, наверное, проще: я по характеру абсолютно неконфликтный человек», — рассказала Мамун «СЭ».

В том же 2011 году гимнастка на этапе Кубка мира в Монреале заняла третье место в многоборье и впервые поднялась на взрослый пьедестал. В 2012 году Мамун на этапе Кубка мира завоевала три бронзовые медали (в упражнениях с мячом, булавами и лентой), а затем вновь стала абсолютной чемпионкой России.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

В 2013 году Маргарита в третий раз повторила свой успех на первенстве страны. А Ирина Винер назвала Мамун лидером сборной России:

«Лидером сборной в послеолимпийском сезоне стала Рита Мамун. К слову, на контрольных выступлениях она убедительно выиграла у спортсменки, занявшей второе место. Мы очень рассчитываем на нее», — приводил ТАСС слова Винер.

Мамун в 2013 году дебютировала на чемпионате Европы в Вене, где в составе команды вместе с Дарьей Сватковской и Яной Кудрявцевой выиграла золотые медали, а в индивидуальном зачете стала первой в упражнениях с лентой и трижды второй в упражнениях с булавами, обручем и мячом. На универсиаде в Казани Маргарита победила в упражнении с обручем, лентой, булавами, а также в индивидуальном многоборье.

На первом чемпионате мира в карьере Мамун считалась одной из главных фавориток. Однако в Киеве спортсменка сумела завоевать лишь три медали: две золотые в упражнениях с мячом и булавами и бронзовую — с обручем. В дальнейшем Маргарита сумела добиться успеха и на мировом первенстве — стала семикратной чемпионкой мира.

На главном турнире в карьере — Олимпийских играх в Рио — Мамун стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье. После двух упражнений она серьезно отставала от своей главной соперницы — Яны Кудрявцевой. Но сумела собраться и после ошибки лидера стать лучшей.

«Честно говоря, я совсем не следила за выступлениями соперниц. Абсолютно не знала, кто на каком месте шел. Упражнения следовали одно за другим, мы только и успевали переодеваться да проводить легкую разминку, чтобы мышцы оставались в тонусе. Старалась сохранять максимальную концентрацию и выполнять все упражнения по максимуму. Я приказывала себе быть предельно концентрированной. Почувствовала ли себя олимпийской чемпионкой? Я еще до конца не осознала, что произошло. Даже не поняла, что все закончилось и как закончилось», — призналась Мамун вскоре после олимпийского золота.

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Сразу после Игр в семье Маргариты случилась трагедия — ее отец умер от рака. О болезни папы было известно еще до Олимпиады. Маргарита же сумела собраться и провести полноценную подготовку.

«Когда ее отец умирал, во время подготовки к Олимпийским играм, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало. И она действительно проникала в это. Похоже, она об этом забыла. Ну что ж, это уже вопрос к Рите. Но таков мой метод.



Когда она выходила на ковер на последний вид на Олимпийских играх в упражнении с лентой под музыку из кинофильма «Черный лебедь», я говорила ей: «Натали Портман знаешь? Она получила «Оскар» за эту роль. Иди и получи «Оскар»!» Позже Рита подарила мне собачку, которую назвала Оскар.



Ее папа по врачебному диагнозу должен был прожить три-четыре дня после ее отъезда на Олимпиаду. А прожил почти месяц, пока она не приехала с Олимпиады и не вручила ему в руки золотую медаль! Уверена, что это случилось благодаря Божьему провидению, когда она каждое свое упражнение должна была посвящать своему папе», — рассказала Ирина Винер в интервью «СЭ».

По окончании сезона Маргарита решила приостановить карьеру. Некоторое время гимнастка занималась восстановлением и лечила спину. Но в конце 2017 года Мамун все же завершила карьеру.

Достижения Маргариты Мамун

Семикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2015)

Четырехкратная чемпионка Европы (2013, 2015)

Четырехкратная победительница Универсиады в Казани (2013)

Чемпионка I Европейских игр в Баку (2015)

Многократная победительница «Гран-при» и этапов Кубка мира

Трехкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013)

Двукратный серебряный призер национального чемпионата (2014, 2016)

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Личная жизнь Маргариты Мамун

Параллельно с главными успехами в карьере олимпийская чемпионка сумела построить личную жизнь. Еще в 2013 году она познакомилась с российским пловцом Александром Сухоруковым.

«Он первый написал мне. У меня было первое впечатление, что я его уже где-то видела, что мы уже были знакомы. Саша говорит, что это в прошлой жизни мы уже знали друг друга. (Смеется.) Он такой же спокойный, как и я, поэтому, когда мы вместе, у нас полная гармония. Да и эмоциональные, возможно, тоже одинаково», — вспоминала Мамун в интервью «СЭ».

В 2016 году Сухоруков признался, что думает о свадьбе со своей возлюбленной:

«Мы уже с Ритой три года вместе, конечно, я думал об этом, чего скрывать! Мысли и были, и есть. Предложение еще не делал. Все по порядку. Мы любим порядок. Предложение очень красивым будет», — заявил Александр РИА «Новости Спорт».

В итоге спортсмен исполнил обещание — сделал Маргарите предложение прямо на Олимпийском балу в Москве. Мамун, конечно же, ответила согласием на предложение Сухорукова.

«Я в полном шоке. Не ожидала, что это произойдет на Олимпийском балу. Об этом моменте я мечтала», — цитирует ТАСС Мамун.

В сентябре 2017 года пара вступила в брак. А в октябре 2019 года у Маргариты и Александра родился сын — его назвали Лев.

Александр Сухоруков делает предложение Маргарите Мамун. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

После окончания карьеры работала во многих рекламных кампаниях, выступала в роли комментатора — в том числе во время Игр в Токио, когда Дина Аверина стала серебряным призером. Маргариту также приглашали на Первый канал комментировать выступления отечественных фигуристов на контрольных прокатах сборной.

Мамун с энтузиазмом взялась за эту работу — она не раз отмечала, что любит фигурное катание, так как оно во многом похоже на художественную гимнастику.

«Я согласилась сотрудничать с Первым каналом, а за два дня до контрольных прокатов в Челябинске мне предложили работать в прямом эфире. Я вообще до этого никогда не погружалась в фигурное катание. Наверное, это было самое безумное предложение в хорошем смысле этого слова. Это было очень сложно. Я достаточно ответственный человек.

Нужно было выходить в эфир с самого утра. В результате всю ночь не спала, готовилась, изучала биографию фигуристов, читала все новости и не до конца понимала, что буду делать в прямом эфире. Особенно если учесть, что я не являюсь профессиональной телеведущей", — вспоминала Маргарита «СЭ».

Социальные сети Маргариты Мамун