Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
- Дата и место проведения турнира с боем Бивол — Зинад
- Почему сорвался и когда может пройти бой Бивол — Бетербиев
- Кард турнира 1 июня с боем Бивол — Зинад
- Бивол и Зинад: данные и рекорд в профессиональном боксе
- Что стоит на кону в бое Бивол — Зинад
- Прогнозы и коэффициенты на бой Бивол — Зинад
- Что говорят Бивол и Зинад о бое 1 июня
- Где смотреть турнир с боем Бивол — Зинад
Дата и место проведения турнира с боем Бивол — Зинад
Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.
Почему сорвался и когда может пройти бой Бивол — Бетербиев
Россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев должны были 1 июня оспорить звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг). Однако 4 мая стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и был вынужден сняться с турнира.
Из-за этого бой между российскими боксерами перенесен с 1 июня на неопределенный срок. Бивол же получил нового соперника на эту дату — Малика Зинада. Бой Бивол — Бетербиев, по предварительной информации, состоится не ранее конца 2024 года.
Кард турнира 1 июня с боем Бивол — Зинад
В кадре турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет шесть поединков.
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Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай). Тяжелый вес.
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Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия). Полутяжелый вес. Бой за пояс WBA.
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Филип Хргович (Хорватия) — Даниэль Дюбуа (Англия). Тяжелый вес.
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Рэй Форд (США) — Ник Болл (Англия). Полулегкий вес. Бой за пояс WBA.
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Хамза Шираз (Англия) — Остин Уильямс (США). Средний вес.
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Уилли Хатчинсон (Шотландия) — Крейг Ричардс (Англия). Полутяжелый вес.
Бивол и Зинад: данные и рекорд в профессиональном боксе
33-летний Бивол — российский боксер-профессионал полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг). Рост — 183 см, размах рук — 183 см. Свой первый профессиональный бой Дмитрий провел в ноябре 2014 года. На текущий момент россиянин имеет в своем активе 22 победы без единого поражения.
С 2017 года Бивол владеет титулом чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе. В последнем поединке 23 декабря 2023 года Дмитрий одержал победу над Линдоном Артуром единогласным решением судей и стал действующим чемпионом по версии IBO.
30-летний Зинад — ливийский боксер-профессионал второй средней (до 76,2 кг) и полутяжелой (до 79,38 кг) весовых категорий. Рост — 186 см. Малик дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и с тех пор является непобежденным бойцом — в его активе 22 победы.
В последнем поединке 24 апреля 2024 года соперником Зинада стал Джером Пампеллон. Бой завершился победой Малика решением большинства судей.
Что стоит на кону в бое Бивол — Зинад
Бивол — суперчемпион мира по версии WBA Super и IBO. Зинад — бывший чемпион по версиям IBO Inter-Continental, WBC Mediterranean, WBF International в полутяжелом весе. Соперники в поединке 1 июня сразятся за титулы чемпиона по версиям WBA Super и IBO.
Прогнозы и коэффициенты на бой Бивол — Зинад
Российский боксер Умар Саламов не сомневается в победе Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом.
«Абсолютно не сомневаюсь в победе Бивола. Думаю, что он в очередной раз продемонстрирует высочайший уровень бокса и порадует зрителей красивым выступлением. Жаль, что его соперником будет не Бетербиев. Очень ждем этого большого и по?настоящему громкого события в мире бокса, где шансы на победу будут 50 на 50. За такие поединки мы и любим бокс», — сказал Саламов matchtv.ru.
Промоутер Владимир Хрюнов дал совет Дмитрию Биволу перед боем с Маликом Зинадом.
«Самый опасный зверь — зажатый в угол заяц. Нужно сильно опасаться близко к нему подходить. Дима будет наносить урон, а в поздних раундах может притупиться бдительность. И нужно опасаться неожиданного всплеска и встречной атаки», — заявил Хрюнов matchtv.ru.
Букмекеры уверены в победе Дмитрия Бивола. На обладателя титула предлагается ставить с коэффициентом 1.03. Коэффициент на победу Зинада — 13.00.
Что говорят Бивол и Зинад о бое 1 июня
«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобежденный? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать все, на что я способен», — сказал Дмитрий Бивол на YouTube-канале Title Sports Network.
«Его ждут проблемы на ринге. Я на сто процентов уверен, что я выиграю в этом бою. Я бы не согласился, если бы думал иначе. Нет ничего невозможного. Он — чемпион мира. Я его уважаю. Но я тоже стану чемпионом мира», — сказал Малик Зинад.
Где смотреть турнир с боем Бивол — Зинад
Прямую трансляцию боксерского турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Дмитрий Бивол — Малик Зинад.