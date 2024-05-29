Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть

Что нужно знать о поединке непобежденного россиянина после срыва противостояния с Артуром Бетербиевым.

Дата и место проведения турнира с боем Бивол — Зинад

Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

Почему сорвался и когда может пройти бой Бивол — Бетербиев

Россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев должны были 1 июня оспорить звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг). Однако 4 мая стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и был вынужден сняться с турнира.

Из-за этого бой между российскими боксерами перенесен с 1 июня на неопределенный срок. Бивол же получил нового соперника на эту дату — Малика Зинада. Бой Бивол — Бетербиев, по предварительной информации, состоится не ранее конца 2024 года.

Дмитрий Бивол и Малик Зинад на пресс-конференции перед боем. Фото Getty Images

Кард турнира 1 июня с боем Бивол — Зинад

В кадре турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет шесть поединков.

Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай). Тяжелый вес.

Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия). Полутяжелый вес. Бой за пояс WBA.

Филип Хргович (Хорватия) — Даниэль Дюбуа (Англия). Тяжелый вес.

Рэй Форд (США) — Ник Болл (Англия). Полулегкий вес. Бой за пояс WBA.

Хамза Шираз (Англия) — Остин Уильямс (США). Средний вес.

Уилли Хатчинсон (Шотландия) — Крейг Ричардс (Англия). Полутяжелый вес.

Бивол и Зинад: данные и рекорд в профессиональном боксе

33-летний Бивол — российский боксер-профессионал полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг). Рост — 183 см, размах рук — 183 см. Свой первый профессиональный бой Дмитрий провел в ноябре 2014 года. На текущий момент россиянин имеет в своем активе 22 победы без единого поражения.

С 2017 года Бивол владеет титулом чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе. В последнем поединке 23 декабря 2023 года Дмитрий одержал победу над Линдоном Артуром единогласным решением судей и стал действующим чемпионом по версии IBO.

30-летний Зинад — ливийский боксер-профессионал второй средней (до 76,2 кг) и полутяжелой (до 79,38 кг) весовых категорий. Рост — 186 см. Малик дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и с тех пор является непобежденным бойцом — в его активе 22 победы.

В последнем поединке 24 апреля 2024 года соперником Зинада стал Джером Пампеллон. Бой завершился победой Малика решением большинства судей.

Тренировка Малика Зинада. Фото из соцсетей Малика Зинада

Что стоит на кону в бое Бивол — Зинад

Бивол — суперчемпион мира по версии WBA Super и IBO. Зинад — бывший чемпион по версиям IBO Inter-Continental, WBC Mediterranean, WBF International в полутяжелом весе. Соперники в поединке 1 июня сразятся за титулы чемпиона по версиям WBA Super и IBO.

Прогнозы и коэффициенты на бой Бивол — Зинад

Российский боксер Умар Саламов не сомневается в победе Дмитрия Бивола над Маликом Зинадом.

«Абсолютно не сомневаюсь в победе Бивола. Думаю, что он в очередной раз продемонстрирует высочайший уровень бокса и порадует зрителей красивым выступлением. Жаль, что его соперником будет не Бетербиев. Очень ждем этого большого и по?настоящему громкого события в мире бокса, где шансы на победу будут 50 на 50. За такие поединки мы и любим бокс», — сказал Саламов matchtv.ru.

Тренировка Дмитрия Бивола. Фото из соцсетей Дмитрия Бивола

Промоутер Владимир Хрюнов дал совет Дмитрию Биволу перед боем с Маликом Зинадом.

«Самый опасный зверь — зажатый в угол заяц. Нужно сильно опасаться близко к нему подходить. Дима будет наносить урон, а в поздних раундах может притупиться бдительность. И нужно опасаться неожиданного всплеска и встречной атаки», — заявил Хрюнов matchtv.ru.

Букмекеры уверены в победе Дмитрия Бивола. На обладателя титула предлагается ставить с коэффициентом 1.03. Коэффициент на победу Зинада — 13.00.

Что говорят Бивол и Зинад о бое 1 июня

«Я рад, что уже менее чем через неделю я проведу поединок. Факт, что он до сих пор непобежденный? Осознание этого только будоражит меня. Я хочу, чтобы это изменилось. Я просто должен победить его. Нужно будет показать все, на что я способен», — сказал Дмитрий Бивол на YouTube-канале Title Sports Network.

«Его ждут проблемы на ринге. Я на сто процентов уверен, что я выиграю в этом бою. Я бы не согласился, если бы думал иначе. Нет ничего невозможного. Он — чемпион мира. Я его уважаю. Но я тоже стану чемпионом мира», — сказал Малик Зинад.

Где смотреть турнир с боем Бивол — Зинад

Прямую трансляцию боксерского турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Дмитрий Бивол — Малик Зинад.