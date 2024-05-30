Тикнизян: «О какой «Болонье» я могу говорить? Сейчас я не являюсь игроком стартового состава «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос об интересе к нему со стороны «Болоньи».

По информации «СЭ», в апреле итальянский клуб готовился делать предложение «Локомотиву» по переходу Наира Тикнизяна.

— «Болонья» готовилась делать вам предложение. Что вы об этом знаете?

— Мой агент старается абстрагировать меня от слухов. Если есть конкретика — он сообщает. Пока конкретики нет. Знаю, что после матчей за сборную Армении у меня будет отпуск. Новости? Вижу, читаю. Но как я могу это комментировать, если ничего об этом не знаю? Прошлым летом писали про «Реал Сосьедад». И что? Важен сегодняшний момент. И на текущий момент Наир Тикнизян не является игроком стартового состава «Локомотива». О какой «Болонье» я могу говорить? Это конкуренция, это футбол.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.