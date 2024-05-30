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Тикнизян: «О какой «Болонье» я могу говорить? Сейчас я не являюсь игроком стартового состава «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос об интересе к нему со стороны «Болоньи».

По информации «СЭ», в апреле итальянский клуб готовился делать предложение «Локомотиву» по переходу Наира Тикнизяна.

— «Болонья» готовилась делать вам предложение. Что вы об этом знаете?

— Мой агент старается абстрагировать меня от слухов. Если есть конкретика — он сообщает. Пока конкретики нет. Знаю, что после матчей за сборную Армении у меня будет отпуск. Новости? Вижу, читаю. Но как я могу это комментировать, если ничего об этом не знаю? Прошлым летом писали про «Реал Сосьедад». И что? Важен сегодняшний момент. И на текущий момент Наир Тикнизян не является игроком стартового состава «Локомотива». О какой «Болонье» я могу говорить? Это конкуренция, это футбол.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Болонья
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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