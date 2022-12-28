Глушенков обратился к Пиняеву после перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Максим Глушенков обратился к полузащитнику Сергею Пиняеву, который также перешел в состав железнодорожников из «Крыльев Советов».

«Серег, с наступающим. Спасибо, что забрал мою футболку. Встретимся на сборах. И не налегай на оливьешку», — сказал Глушенков Пиняеву.

Глушенков подписал с «Локо» 4-летний контракт и будет выступать под 15-м номером.

Пиняев также подписал соглашение на 4 года и выбрал номер 19.