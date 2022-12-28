18-летний Пиняев подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подписал с «Локомотивом» контракт на четыре года, сообщает пресс-служба железнодорожников. 18-летний хавбек будет выступать под номером 19.

В ноябре Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, в декабре получил премию «Первая пятерка-2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.