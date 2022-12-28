Глушенков подписал с «Локомотивом» 4-летний контракт

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года, сообщает пресс-служба железнодорожников. 23-летний форвард будет выступать под номером 15.

Всего за «Крылья» он провел 60 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

Также футболист выступал за такие российские клубы, как «Химки», «Спартак» и «Чертаново».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.