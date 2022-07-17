Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничью в матче первого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Ситуация, которая сложилась в этом матче, когда полтора тайма играли в большинстве, конечно, не тот результат, который должен показывать «Локомотив». Насколько я понял, он всегда как-то неудачно играет в большинстве. В этот раз «Локомотив» был очень близок к победе. Трудно сказать, это было преимуществом «Локомотива» или это «Нижний Новгород» отдал инициативу. Но результат, конечно, в пользу «Нижнего Новгорода». Нигматулин молодец, можно сказать, много отбивался», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.