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Сегодня, 17:32

Сафонов назвал самых ярких голкиперов этого сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал о лучших голкиперах сезона в РПЛ.

«Сафонов и Латышонок были самыми яркими вратарями в сезоне. У Матвея такой уровень, что даже если он и сдал в конце сезона, то все равно остается одним из лучших голкиперов. Нужно еще учитывать, что «Краснодар» борется за титул, а «Балтика» на грани вылета. Разная ответственность и разная степень напряжения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

За тур до окончания чемпионата РПЛ на чемпионский титул претендуют «Динамо» (56), «Зенит» (54) и «Краснодар» (53).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-safonov-tyukavin-i-kordoba-yavlyayutsya-luchshimi-napadayushhimi-sezona-v-rpl/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Сафонов
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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