В «Спартаке» объяснили новый статус Слишковича

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил «СЭ» причину изменения статуса Владимира Слишковича.

Ранее «СЭ» сообщил, что с 16 мая Слишкович был заявлен в РПЛ как главный тренер, а не исполняющий обязанности главного тренера.

— Клуб заявил Владимира Слишковича главным тренером, поскольку он больше не мог оставаться в статусе исполняющего обязанности по регламенту РПЛ. Владимир продолжит работу в этом качестве до конца сезона. К следующему же сезону команду будет готовить Деян Станкович, — сказал Зеленов.

Владимир Слишкович входит в тренерский штаб «Спартака» с июня 2022 года. 14 апреля 2024 года, после отставки Гильермо Абаскаля босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

Под руководством Слишковича «Спартак» провел 9 матчей во всех турнирах, одержал 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.