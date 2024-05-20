Личка считает, что у Тюкавина хорошие шансы стать лучшим игроком сезона РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил шансы нападающего команды Константина Тюкавина стать лучшим игроком сезона РПЛ.

«Вполне возможно. У него большие шансы стать лучшим в этом сезоне», — сказал Личка Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 29 матчей в РПЛ, забив 15 голов и сделав 10 результативных передач. Он стал первым игроком в истории, который признавался лучшим по итогам месяца дважды в одном сезоне.