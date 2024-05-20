Челоянц: «Джикия — легенда «Спартака», заслуженный игрок»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана красно-белых Георгия Джикии из клуба.

«Спортивная часть — дело спортивного директора и главного тренера. Джикия — легенда «Спартака», заслуженный игрок. Но мы не можем решать, кому играть. Будущий капитан? Тяжело сказать», — сказал Челоянц «СЭ».

18 мая стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.