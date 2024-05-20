Защитник «Факела» Калинин назвал тройку сильнейших атакующих игроков сезона в РПЛ

Защитник «Факела» Игорь Калинин назвал «СЭ» трех атакующих игроков, против которых ему было тяжело играть в сезоне-2023/24.

«Глушенков из «Локомотива» очень хороший, талантливый и неординарный. Комличенко из «Ростова» — против него тяжело играть. Также выделил бы Кордобу из «Краснодара», — сказал Калинин «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Факел» набрал 29 очков и занимает 14-е место в таблице.

25 мая воронежцы примут «Ахмат» в последнем туре чемпионата России-2023/24.

(Софья Грецкая)