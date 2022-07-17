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Сегодня, 20:09

Измайлов рассказал, что у него не возникло проблем при оформлении Fan ID

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что он и часть команды уже оформили Fan ID.

«Часть команды уже оформила Fan ID. Я тоже оформил две недели назад. Очень быстро и просто, никаких проблем не было. Излишняя ли это мера? Она уже существует, зачем это обсуждать? Она есть, это факт.

Если сравнивать наш предыдущий матч с «Локомотивом» здесь с нынешним, то уровень поддержки отличался. Надеюсь, пройдем этот этап, и болельщики вернутся на трибуны», — сказал Измайлов.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 1
Ростов 1
2-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
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2
1
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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