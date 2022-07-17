Измайлов рассказал, что у него не возникло проблем при оформлении Fan ID

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что он и часть команды уже оформили Fan ID.

«Часть команды уже оформила Fan ID. Я тоже оформил две недели назад. Очень быстро и просто, никаких проблем не было. Излишняя ли это мера? Она уже существует, зачем это обсуждать? Она есть, это факт.

Если сравнивать наш предыдущий матч с «Локомотивом» здесь с нынешним, то уровень поддержки отличался. Надеюсь, пройдем этот этап, и болельщики вернутся на трибуны», — сказал Измайлов.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.