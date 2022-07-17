«Локомотив» в большинстве упустил победу в матче с «Нижним Новгородом»

«Локомотив» в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги принимал на своем поле «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в начале второго тайма. Автором гола стал нападающий Вильсон Изидор.

К этому моменту «Локо» уже играл в большинстве, так как еще в первом тайме с поля был удален нападающий «Нижнего» Тимур Сулейманов.

Тем не менее, нижегородцы смогли отыграться во второй половине. В одной из редких атак отличился нападающий Вячеслав Кротов. Форвард забил первый гол за 448 дней в РПЛ.

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.