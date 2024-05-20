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Судейство

Сегодня, 14:30

Орлов назвал лучшего арбитра РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил судейство Сергея Карасева в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» (1:5).

Игра между командами прошла в воскресенье, 19 мая, в Грозном.

«Нужно похвалить арбитра Карасева. Вот он сейчас наш лучший судья. Достаточно разобрать один эпизод. Помните, в первом тайме Кассьерра упал в чужой штрафной после небольшого контакта с ногой защитника. Карасев моментально разобрался. Не пенальти, так как форвард немного усилил эффект от контакта с ногой соперника. Есть такой термин аггравация: преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Так вот, рефери все увидел: недостаточный контакт для фола и 11-метрового. Но в то же время не показал Кассьерре желтую, так как контакт все-таки был. Это очень тонкое понимание игры. Молодец Карасев!» — сказал Орлов «СЭ».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют один из&nbsp;голов в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. «Так матчи не сдаются. А как быть с 1:7 от «Балтики»?» Орлов о победе «Зенита» в Грозном и Джикии

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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