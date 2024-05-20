Орлов назвал лучшего арбитра РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил судейство Сергея Карасева в матче 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» (1:5).

Игра между командами прошла в воскресенье, 19 мая, в Грозном.

«Нужно похвалить арбитра Карасева. Вот он сейчас наш лучший судья. Достаточно разобрать один эпизод. Помните, в первом тайме Кассьерра упал в чужой штрафной после небольшого контакта с ногой защитника. Карасев моментально разобрался. Не пенальти, так как форвард немного усилил эффект от контакта с ногой соперника. Есть такой термин — аггравация: преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Так вот, рефери все увидел: недостаточный контакт для фола и 11-метрового. Но в то же время не показал Кассьерре желтую, так как контакт все-таки был. Это очень тонкое понимание игры. Молодец Карасев!» — сказал Орлов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.