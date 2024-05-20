Орлов: «В матче с «Зенитом» «Ахмату» не хватило запала и Шелии»
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ.
Автором всех забитых мячей петербургского клуба в прошедшей встрече стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший пента-трик.
«Зенит» крупно победил в Грозном. Надо признать, что «Ахмат» сыграл не лучший свой матч. Но хозяев можно отчасти понять. Ведь как надо действовать против питерцев? С полной самоотдачей прессинговать с первой по 90-ю минуту. Чаще всего применяется в таких случаях зонный прессинг, когда любого соперника прихватывают намертво. Это скорее баскетбольный термин, но и в футболе он тоже используется. Вспомните тотальный футбол Ринуса Михелса. Все оттуда пошло.
Но для такой манеры игры нужно много сил, предельная концентрация. А подопечные Адиева решили задачу, одержали пять побед кряду, здорово поднялись в таблице, стали героями. В итоге просто оказались не готовы к такой борьбе против команды Семака. Ну и гостям где-то повезло, что так рано был забит первый мяч. Из ничего.
Конечно, сказалось отсутствие Шелии. Он и вратарь добротный, и четко руководит обороной. У него есть эта необходимая харизма. Настоящий лидер! Это потеря.
Кассьерра поймал кураж, забил пять! Мог и шестой, но решил поделиться голевым счастьем с Сергеевым. Показал свой уровень. «Зенит» мне понравился предельной собранностью. Вендел сыграл на приличном уровне. А вот к Барриосу и Клаудиньо определенные вопросы все же есть. Особенно к колумбийцу. Многовато теряет мяч, отдает не туда. Вчера его «обокрали», но он в последний момент исправился. И такие вещи происходят достаточно часто. Не знаю... Может, немного снизил к себе требования? Но тот факт, что его сейчас не вызывают в национальную сборную, о чем-то ведь говорит, правда? Нет, он, конечно, старается, вчера к нему перешла капитанская повязка после замены Дугласа. Но все равно что-то не то...
Очень высокий процент реализации моментов. 5 забитых мячей, ну и, наверное, еще 2-3 шанса было у питерцев. Главная причина такого результата — недонастрой «Ахмата» и предельная собранность «Зенита». Хозяевам не хватило запала и Шелии. Вчера зенитовская атака сыграла примерно на своем привычном уроне», — сказал Орлов «СЭ».
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).
В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4