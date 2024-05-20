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Сегодня, 14:00

Орлов: «В матче с «Зенитом» «Ахмату» не хватило запала и Шелии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (5:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Автором всех забитых мячей петербургского клуба в прошедшей встрече стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший пента-трик.

«Зенит» крупно победил в Грозном. Надо признать, что «Ахмат» сыграл не лучший свой матч. Но хозяев можно отчасти понять. Ведь как надо действовать против питерцев? С полной самоотдачей прессинговать с первой по 90-ю минуту. Чаще всего применяется в таких случаях зонный прессинг, когда любого соперника прихватывают намертво. Это скорее баскетбольный термин, но и в футболе он тоже используется. Вспомните тотальный футбол Ринуса Михелса. Все оттуда пошло.

Но для такой манеры игры нужно много сил, предельная концентрация. А подопечные Адиева решили задачу, одержали пять побед кряду, здорово поднялись в таблице, стали героями. В итоге просто оказались не готовы к такой борьбе против команды Семака. Ну и гостям где-то повезло, что так рано был забит первый мяч. Из ничего.

 
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

Конечно, сказалось отсутствие Шелии. Он и вратарь добротный, и четко руководит обороной. У него есть эта необходимая харизма. Настоящий лидер! Это потеря.

Кассьерра поймал кураж, забил пять! Мог и шестой, но решил поделиться голевым счастьем с Сергеевым. Показал свой уровень. «Зенит» мне понравился предельной собранностью. Вендел сыграл на приличном уровне. А вот к Барриосу и Клаудиньо определенные вопросы все же есть. Особенно к колумбийцу. Многовато теряет мяч, отдает не туда. Вчера его «обокрали», но он в последний момент исправился. И такие вещи происходят достаточно часто. Не знаю... Может, немного снизил к себе требования? Но тот факт, что его сейчас не вызывают в национальную сборную, о чем-то ведь говорит, правда? Нет, он, конечно, старается, вчера к нему перешла капитанская повязка после замены Дугласа. Но все равно что-то не то...

Очень высокий процент реализации моментов. 5 забитых мячей, ну и, наверное, еще 2-3 шанса было у питерцев. Главная причина такого результата недонастрой «Ахмата» и предельная собранность «Зенита». Хозяевам не хватило запала и Шелии. Вчера зенитовская атака сыграла примерно на своем привычном уроне», — сказал Орлов «СЭ».

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют один из&nbsp;голов в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. «Так матчи не сдаются. А как быть с 1:7 от «Балтики»?» Орлов о победе «Зенита» в Грозном и Джикии

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка. «Ахмат» идет 10-м (35).

В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют против «Ростова», а команда из Грозного проведет выездную встречу с «Факелом». Оба матча пройдут 25 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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