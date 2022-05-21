Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» (1:5).

«Матч с «Сочи»? Не могу ничего сказать. Медали есть медали. Что есть, то есть. Не знаю, почему так произошло. Кубок? Ожидаю победы.

Есть ли мысли еще поиграть в России и закончить тут карьеру? Спросите у сына, куда мы поедем. Сейчас на лифте вниз. А дальше не знаю. Рекорд Гретцки? Посмотрим. Поживем увидим», — сказал Овечкин «СЭ».

«Динамо» стало третьим, а «Сочи» вторым.