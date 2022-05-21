«Сочи» разгромил «Динамо» и стал серебряным призером чемпионата России

«Сочи» забил «Динамо» пять голов и впервые в истории завоевал серебро чемпионата России

«Сочи» в гостевом матче 30-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Динамо» (5:1) и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2021/22.

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».

Первыми вперед вышли бело-голубые. На 9-й минуте после навеса с фланга Кристиан Нобоа, пытаясь выбить мяч подальше, отправил его в собственные ворота.

Затем забивали только гости. В первом тайме отличились Артур Юсупов и Кристиан Нобоа (с пенальти), еще два гола забил Матео Кассьера.

Во втором тайме бело-голубые остались в меньшинстве — на 57-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра ВАР показал красную карточку Даниилу Лесовому за грубую подножку.

После этого на 68-й минуте Кассьера оформил хет-трик.

«Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России впервые в своей истории. «Динамо», которому было достаточно ничьей для второго места, в итоге стало бронзовым призером.