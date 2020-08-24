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«Начинается новая неделя». Крал показал фото с Зобниным после победы над «Локомотивом»

12:57
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал фото с одноклубником Романом Зобниным после победы красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Начинается новая неделя, готовимся к двум важным играм», — написал Крал в Instagram.

«Спартак» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Спартак — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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