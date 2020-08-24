«Начинается новая неделя». Крал показал фото с Зобниным после победы над «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал фото с одноклубником Романом Зобниным после победы красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«Начинается новая неделя, готовимся к двум важным играм», — написал Крал в Instagram.

«Спартак» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.