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Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в августе

16:18
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Полузащитник Алексей Миранчук стал лучшим игроком «Локомотива» в августе, сообщает пресс-служба железнодорожников.

За 24-летнего россиянина проголосовало 6120 человек, что составило 72,63% от общего количества голосов. Вторым стал полузащитник Дмитрий Рыбчинский (15,07%), третьим — защитник Мурило (5,87%).

В августе Алексей Миранчук провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей. В конце месяца полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива», сумма компенсации — 14,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22684

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