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Владимир Федотов признался, что не смотрел полностью матч «Спартак» — «Локомотив»

01:18
Владимир Федотов. Фото ФК "Сочи".
Владимир Федотов. Фото ФК "Сочи".
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что не смотрел матч четвертого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (2:1) в полном объеме.

«Болел ли я за какой-то исход встречи «Спартака» и «Локомотива»? Нет, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Если так рассуждать, придется переживать за каждый исход. Нужно смотреть за себя. Сегодня мы посмотрели тайм, переключили. У нас были свои дела по игре с «Тамбовом». Есть чем заняться, времени в обрез. Поэтому только первый тайм.

Какие-то матчи смотрим полностью, что-то смотрим в обзорах. Все равно мы достаточно информации черпаем из каждого матча. Времени на так много, [уследить] за всеми матчами сложно. У нас есть группа, которая занимается обработкой матчей. Мы смотрим, как забиваются голы, откуда забиваются, с каких комбинаций. Мы все держим под контролем».

Сегодня «Сочи» на выезде сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура РПЛ. Начало игры в 18.30 по московскому времени

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