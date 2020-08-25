Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что не смотрел матч четвертого тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (2:1) в полном объеме.

«Болел ли я за какой-то исход встречи «Спартака» и «Локомотива»? Нет, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Если так рассуждать, придется переживать за каждый исход. Нужно смотреть за себя. Сегодня мы посмотрели тайм, переключили. У нас были свои дела по игре с «Тамбовом». Есть чем заняться, времени в обрез. Поэтому только первый тайм.

Какие-то матчи смотрим полностью, что-то смотрим в обзорах. Все равно мы достаточно информации черпаем из каждого матча. Времени на так много, [уследить] за всеми матчами сложно. У нас есть группа, которая занимается обработкой матчей. Мы смотрим, как забиваются голы, откуда забиваются, с каких комбинаций. Мы все держим под контролем».

Сегодня «Сочи» на выезде сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура РПЛ. Начало игры в 18.30 по московскому времени