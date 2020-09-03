Удаления Барриоса, Скопинцева и Швеца признаны ошибочными

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения клубов РПЛ на качество судейства.

По итогам матча «Локомотив» — «Ахмат» комиссия приняла решение, что судья Игорь Панин ошибочно удалил полузащитника грозненцев Антона Швеца на 90-й минуте матча. Хавбек не совершал удара соперника рукой по лицу. Одним из инициаторов и участником данной конфронтации выступал игрок «Ахмата», и он должен был быть наказан вторым предупреждением за данное нарушение, но не прямой красной карточкой за удар соперника рукой по лицу.

В матче «Динамо» — «Зенит» арбитр Станислав Васильев ошибочно удалил полузащитника москвичей Дмитрия Скопинцева на 71-й минуте матча. Игрок выполнил атаку соперника на умеренной скорости, имея явное намерение сыграть в мяч. Точка контакта игроков находится «внизу», в защищенной бутсой части стопы, ступня которой только поставлена на поле и не несла на себе массу всего тела.

Также Васильев ошибочно удалил полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса на 83-й минуте матча. В этом игровом эпизоде нарушил форвард «Динамо» Николай Комличенко, который вместо ведения борьбы за верховой мяч с Барриосом инициирует физический контакт с соперником, блокируя его продвижение и «подсаживаясь» под него.