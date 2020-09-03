4-й тур РПЛ: решения ЭКС по обращениям «Краснодара»

В пятницу, 28 августа, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения клуба «Краснодар» на качество судейства, сообщает сайт организации.

«Урал» — «Краснодар»

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Турбина в двух эпизодах матча: удаление Кайю Панталеана (54-я минута) и решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Урала» (89-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно удалил игрока «Краснодара» на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Краснодара» Кайю совершил нарушение правил в безрассудной манере, за что справедливо был наказан вторым предупреждением в матче.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 89-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в рассмотренных комиссией единоборствах с участием игроков ФК «Краснодар» Алекса Мацукатова и Маркуса Берга нарушения правил игры в их отношении не совершалось.

Футболист «Краснодара» Мацукатов для обработки мяча останавливается по собственной инициативе, после чего происходит игровое столкновение с защитником «Урал». Данное действие защитника выполнено после передачи нападающим мяча партнеру, не является срывом перспективной атаки и не носит признаков безрассудного поведения, поэтому не должно наказываться 11-метровым ударом.

В продолжение эпизода футболист «Краснодара» Маркус Берг и оба его соперника используют руки для ведения борьбы за мяч с целью получения преимущества. Комиссия считает, что в таком случае судье следовало продолжить игру.