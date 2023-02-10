Мостовой исключил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о новых приобретениях «Локомотива».

«Футбол играет не один человек, всегда играет команда. «Локомотив» по составу не должен находиться в нижней части турнирной таблицы. И Дзюба, и Смольников и другие молодые ребята, конечно, помогут команде. Ясно, что клуб с такими игроками поднимется выше. Сто процентов!» — цитирует Мостового Betonmobile.ru

Он также исключил, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ, считая, что клуб сильнее многих клубов по составу.

Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.