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10 февраля, 23:36

Мостовой исключил возможный вылет «Локомотива» из РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о новых приобретениях «Локомотива».

«Футбол играет не один человек, всегда играет команда. «Локомотив» по составу не должен находиться в нижней части турнирной таблицы. И Дзюба, и Смольников и другие молодые ребята, конечно, помогут команде. Ясно, что клуб с такими игроками поднимется выше. Сто процентов!» — цитирует Мостового Betonmobile.ru

Он также исключил, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ, считая, что клуб сильнее многих клубов по составу.

Московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-lokomotiv-ne-vyiletit-iz-rpl-tem-bolee-s-takimi-priobreteniyami-kak-dzyuba-i-smolnikov
Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Краснодар

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