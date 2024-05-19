«Урал» встретится с «Оренбургом» в матче 29-го тура РПЛ в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Урал» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 29. Екатеринбургский клуб занимает 13-е место в таблице чемпионата, а команда из Оренбурга идет на 14-й строчке премьер-лиги.

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