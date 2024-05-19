Гранат рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Ахматом»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат рассказал, чего ждет от матча «Ахмат» — «Зенит», который пройдет сегодня, 19 мая, в 29-м туре РПЛ.

«Конечно, хочется, чтобы чемпионский матч был в Краснодаре. Будем пристально следить за игрой «Ахмат» — «Зенит», — цитирует Граната «РБ Спорт2.